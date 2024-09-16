ABC: в США выясняют, могло ли покушение на Трампа быть совершено из-за Украины

Американские правоохранители, которые продолжают расследование второго покушения на экс-президента США и кандидата на пост президента от демократов Дональда Трампа, выясняют, есть ли у подозреваемого в инциденте Райана Уэсли Рута несогласие с позицией политика по украинскому конфликту.