Тихонов ответил назвавшей Исинбаеву предательницей Вяльбе

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил президенту Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая обвинила двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву в предательстве.
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