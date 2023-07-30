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Невилл и Каррагер считают, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ в сезоне-2023/24

– Сможет ли кто-то превзойти «Ман Сити» в АПЛ? – спросили у бывших футболистов, а ныне экспертов Sky Sports.

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