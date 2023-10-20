Актрисе Трояновой может грозить до 5 лет тюрьмы за оскорбительные высказывания

РИАМО - 20 окт. Актрисе Яне Трояновой может грозить до пяти лет тюрьмы из-за своего последнего интервью, в котором она позволила неприемлемые высказывания, сравнив Россию с «изнасилованной бабой» и назвав ее население «одними алкашами», сообщает SHOT.