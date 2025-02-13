Винник сообщил, что он уже дома

Освобожденный в США и вернувшийся в Москву россиянин Александр Винник в интервью РИА Новости выразил благодарность за свое освобождение различным фигурам, включая президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, дипломатов, спецслужбы, а также свою семью и президента США Дональда Трампа.