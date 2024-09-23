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Царьград

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В Петропавловске-Камчатском по улицам разгуливает медведь

В Петропавловске-Камчатском по улицам разгуливает медведь

При встрече с животным нельзя убегать.Утром 23 сентября в Петропавловске-Камчатском рядом со школой и детским садом был замечен медведь.

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