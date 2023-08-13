БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Как Украина делает русских народом второго сорта

Как Украина делает русских народом второго сорта

@ Zuma/ТАСС Tекст: Николай Стороженко Украина уничтожает русское население не только прямым военным путем, обстреливая города Донбасса и Крыма, Белгород и Таганрог.

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Комментарии
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Сибирячка
Самые поганые языки, это змеинный польский, и крысиная мова. Надеюсь, Россия, остановит хохлов и пшеков.
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