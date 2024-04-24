Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по общежитию ВСУ в Харькове

Вооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где расквартировались украинские военные. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
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