🎉 Праздники 🎉 👨‍👩‍👦 День дяди и тети 📒 День эсперанто 🪂 День парашютиста в России 👨‍💻День системного администратора 🤔День загадывания загадок 🥳День всего или ничего 📆 История 26 июля в разные годы 🔹1709 год - Пётр I с триумфом после Полтавской победы въезжает в Киев, где пробыл месяц 🔹1847 год - Республика Либерия провозгласила независимость от Соединенных Штатов Америки 🔹1908 год - было образовано Федеральное бюро расследований 🔹1951 год - в Новгороде обнаружена первая берестяная грамота 🔹1963 год - на Горьковском автозаводе были изготовлены первые опытные образцы автомобилей ГАЗ-53 🔹1957 год - СССР запустил первую многоступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету 🔹1993 год - в России были изъяты из обращения купюры старого советского образца.