РФС просит снизить налоги на профессиональный футбол: «Клубы важны — это более 10 тысяч рабочих мест»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о мерах поддержки российского футбола. «Мы направили соответствующее обращение [в правительство].

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