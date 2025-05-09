КНДР провела учения с отработкой готовности к ядерному контрудару

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey/news.ru В КНДР прошли учения стрельб, в рамках которых отрабатывался переход подразделений на готовность к ядерному контрудару, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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