В Новосибирской области простились с погибшим в ходе спецоперации Александром Сергеевым

Сибиряк погиб 29 октября при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.В Маслянинский район Новосибирской области пришло известие о гибели местного жителя Александра Вячеславовича Сергеева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии