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АдГ после подсчета 100% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт набрала 43,8%

АдГ после подсчета 100% голосов на выборах в Саксонии-Анхальт набрала 43,8%

 © Sebastian Willnow/Global Look Press «Альтернатива для Германи» разгромила соперников на выборах в Саксонии-Анхальт.

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