Почти каждая крупная галактика имеет в своем сердце сверхмассивную черную дыру

Почти каждая крупная галактика имеет в центре сверхмассивную черную дыру. Эти загадочные объекты оказывают огромное влияние на свои галактики, в частности, регулируя их рост и влияя на распределение окружающего материала.
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