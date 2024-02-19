Кандидат в президенты США Хейли сравнила конгрессменов с пьяными моряками

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что конгрессмены США "тратят деньги, как пьяные моряки", по ее словам, Вашингтону нужен "бухгалтер", который бы взял расходы под контроль.
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