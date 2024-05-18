Алексей, Вы абсолютно правы: обязательно необходимо использовать дубинку УК. ---------------------------------------------------- Не все ещё поняли, что наш регион в зоне поражения различных видов оружия.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Алексей, Вы абсолютно правы: обязательно необходимо использовать дубинку УК. ---------------------------------------------------- Не все ещё поняли, что наш регион в зоне поражения различных видов оружия.