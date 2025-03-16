"Это США отдали русским Суджу": В Киеве раскрыли детали "предательства" Трампа

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Комментарии
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Никифорова Галина
Слава Богу победил разум!!!
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7 час.
Иван Ураганов
Так трамп на это и повёлся,не знал,что зеля его охмурил.
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7 час.
Галина Гельдыева
Конечно хохлы придумывают все эти небылицы, что бы оправдать свой провал. А развед данные и оружие им поступает без всякого перерыва до сих пор, если бы этого не было, они бы уже ушли с Курской области, а они еще пытаются атаковать. Так что везде лицемерие и ложь.
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5 час.
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