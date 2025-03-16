"Это США отдали русским Суджу": В Киеве раскрыли детали "предательства" Трампа

Галина Гельдыева

Конечно хохлы придумывают все эти небылицы, что бы оправдать свой провал. А развед данные и оружие им поступает без всякого перерыва до сих пор, если бы этого не было, они бы уже ушли с Курской области, а они еще пытаются атаковать. Так что везде лицемерие и ложь.