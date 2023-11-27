По мнению генерального инспектора Министерства обороны Российской Федерации, генерала-полковника Валерия Баранова, вопрос об устранении главы киевского режима Владимира Зеленского уже решён западными государствами.
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