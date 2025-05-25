Российский политик предложил отменить пенсии родившимся после 1995 года

По его мнению, это простимулирует рост рождаемости.фото: pixabay.com/sabinevanerpВ России можно отменить будущие пенсии по старости для граждан, которые родились в период с 1995 года, это простимулирует молодежь к рождению детей.
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