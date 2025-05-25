ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • BeLZmei
    ., когда по одиночке. Мужчина и женщина рассыпаны словно 🌟 звёздной пылью. По всему Ночному Небу. И так будет всегда...Гинеколог назвал ...
  • Юрий Казанцев
    Не зря у него такая фамилия.Просроченная пустая жидкость.В Совете Федераци...
  • Валентина Литвяк
    Отменить Госдуру и все региональные и местные заксобрания, для работы государству достаточно Правительста.Российский полити...

Российский политик предложил отменить пенсии родившимся после 1995 года

Российский политик предложил отменить пенсии родившимся после 1995 года

По его мнению, это простимулирует рост рождаемости.фото: pixabay.com/sabinevanerpВ России можно отменить будущие пенсии по старости для граждан, которые родились в период с 1995 года, это простимулирует молодежь к рождению детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Люба Цион
Интересно каким местом думают эти депутаты и что ещё выдумают эти светлые головы?
Ответить
10 час.
Валентина Литвяк
Отменить Госдуру и все региональные и местные заксобрания, для работы государству достаточно Правительста.
Ответить
4 час.
наверх