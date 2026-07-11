Еще один американец заразился Эболой

Гражданин США заразился лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). По данным Reuters сотрудник одной из работающих в африканской стране гуманитарных организаций стал еще одним заразившимся этой болезнью американцем.
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