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Еще один американец заразился Эболой

Еще один американец заразился Эболой

Гражданин США заразился лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). По данным Reuters сотрудник одной из работающих в африканской стране гуманитарных организаций стал еще одним заразившимся этой болезнью американцем.

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