НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

498 подписчиков

Графеновые наноленты выдержали радиацию для сенсоров термояда в реакторах

Графеновые наноленты выдержали радиацию для сенсоров термояда в реакторах

Разработка датчиков для термоядерных реакторов — задача с жёсткими ограничениями. Будущие установки типа ITER и токамаки следующего поколения создают крайне жёсткую радиационную среду: интенсивные потоки нейтронов, гамма-квантов и заряженных частиц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии