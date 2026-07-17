Графеновые наноленты выдержали радиацию для сенсоров термояда в реакторах

Разработка датчиков для термоядерных реакторов — задача с жёсткими ограничениями. Будущие установки типа ITER и токамаки следующего поколения создают крайне жёсткую радиационную среду: интенсивные потоки нейтронов, гамма-квантов и заряженных частиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии