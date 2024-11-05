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Ведёт дневник и никогда не делала пластику: девушка Павла Дурова Юлия Вавилова поделилась фактами о себе

Ведёт дневник и никогда не делала пластику: девушка Павла Дурова Юлия Вавилова поделилась фактами о себе

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова в своём телеграм-канале поделилась фактами о себе. Она призналась, что никогда не делала пластических операций (на фоне того, что в этом подозревают бывшую возлюбленную Дурова Ирину Болгар), рассказала об экстремальных увлечениях и добавила, что учёный Николай Вавилов приходится ей родственником.

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