Ведёт дневник и никогда не делала пластику: девушка Павла Дурова Юлия Вавилова поделилась фактами о себе

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова в своём телеграм-канале поделилась фактами о себе. Она призналась, что никогда не делала пластических операций (на фоне того, что в этом подозревают бывшую возлюбленную Дурова Ирину Болгар), рассказала об экстремальных увлечениях и добавила, что учёный Николай Вавилов приходится ей родственником.
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