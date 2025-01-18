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Царьград

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Эта двуличная Змея Паршивян пытается и тех и тех доить!Заигрался с Запад...
  • Eduard
    Турции 25 лет обещают ЕС,могут и сто лет,главное обещать,это некая зависимость Турции от Европы.Армении тоже обещать ...Заигрался с Запад...
  • Eduard
    Не возьмут Армению потому что она Восток и слава богу,не придется под дудочку идиотов Брюсселя скакать!Заигрался с Запад...

Подсказка от величайшего шпиона: Мигранты в России попались в ловушку

Подсказка от величайшего шпиона: Мигранты в России попались в ловушку

Подсказка от величайшего шпиона: мигранты в России попались в ловушку нового миграционного законодательства.

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Комментарии
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Maxim
Вместо визового режима: я медведя поймал. Веди сюда. Он - не идёт. Сам иди. А он - не пускаааает..
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13 час.
СП
Светлана Позднякова
Наконец-то приняли умное решение!!👍Будем надеяться,что в России станет намного чище,и безопаснее.
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11 час.

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