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Тридцать астраханских водителей отказались доказывать свою трезвость

Тридцать астраханских водителей отказались доказывать свою трезвость

Инспекторы ГИБДД устроили «охоту» на недобросовестных водителей в крещенские выходные. Сотрудники полиции вышли в рейд на дороги Астрахани, где остановили 38 местных жителей, которые вели автомобиль будучи пьяными.

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