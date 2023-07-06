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В Тамбовской области ожидается четвёртый класс пожарной опасности

В Тамбовской области ожидается четвёртый класс пожарной опасности

В Тамбовской области на сегодняшний день установлен третий класс пожарной опасности. В связи с тем, что в ближайшие дни температура в регионе может подняться до +34 градусов, прогнозируется установление четвертого класса пожарной опасности в лесах.

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