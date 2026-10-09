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Право и финансы

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Внесудебное взыскание налогового долга с физлица в 2026 году

ФНС направила решение о погашении недоимки без привычного судебного приказа. Проверить отрицательное сальдо и при несогласии заявить возражения в предусмотренном порядке.

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