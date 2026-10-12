Ка-29 и вездеходы «Витязь»: СФ ВМФ отработал освобождение порта в Арктике Военнослужащие Северного флота ВМФ РФ провели в Арктике учения по освобождению Дудинского морского порта от условного противника.
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