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День открытых дверей проведут в роддоме в Орехово-Зуеве 15 октября

День открытых дверей проведут в роддоме в Орехово-Зуеве 15 октября

Орехово-Зуевский родильный дом 15 октября проведет день открытых дверей для будущих родителей. Как отметила заведующая учреждением Вера Калинина, подобные встречи проходят ежемесячно, чтобы помочь семьям подготовиться к рождению ребенка.

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