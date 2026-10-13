День открытых дверей проведут в роддоме в Орехово-Зуеве 15 октября

Орехово-Зуевский родильный дом 15 октября проведет день открытых дверей для будущих родителей. Как отметила заведующая учреждением Вера Калинина, подобные встречи проходят ежемесячно, чтобы помочь семьям подготовиться к рождению ребенка.
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