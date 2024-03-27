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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Спасибо,я об это не подумал.Под Тверью женщин...
  • Георгий Михалев
    Вам повезло. Они в букет монтировку заворачивают. Хрясь по башке и не успеешь дверь закрыть.Под Тверью женщин...
  • Элеонора Коган
    Не то слово.Сама не знаю,как это вышло.Под Тверью женщин...

Как 45-летний Михаил искал приличную невесту без детей, разводов, из полной семьи. И просчитался

Как 45-летний Михаил искал приличную невесту без детей, разводов, из полной семьи. И просчитался

К выбору третьей жены 45-летний Михаил отнесся более ответственно, чем к выбору предыдущих двух. Хватит с него раннего брака, заключенного с первой же девицей, которая дала уверенность в том, что борщ всегда будет под рукой.

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