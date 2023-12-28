В Подмосковье предотвращён массовый расстрел в школе. 15-летний подросток задержан

15-летнему ученику девятого класса грозит тюремное заключение за покушение на убийство двух и более несовершеннолетних общеопасным способом, а также за участие в деятельности террористической организации.
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