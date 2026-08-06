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FiNE NEWS

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Мэр Хиросимы повторяет русофобские нарративы, заявила Захарова

Мэр Хиросимы повторяет русофобские нарративы, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи из года в год повторяет русофобские нарративы, при этом умалчивая о роли Соединённых Штатов в атомной бомбардировке города.

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