Мэр Хиросимы повторяет русофобские нарративы, заявила Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи из года в год повторяет русофобские нарративы, при этом умалчивая о роли Соединённых Штатов в атомной бомбардировке города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии