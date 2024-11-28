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Русский Днепропетровск

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Свежие комментарии

Старые надежды вновь обмануть Россию

Сергей Донецкий 28 ноября 2024 г.   Американцы многое умеют. Без шуток. Очень многому нам бы у них без вот этого шапкозакидательства о том, что они тупые ковбои и что у них там бездушное всё, неплохо было бы поучиться.

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