Старые надежды вновь обмануть Россию

Сергей Донецкий 28 ноября 2024 г. Американцы многое умеют. Без шуток. Очень многому нам бы у них без вот этого шапкозакидательства о том, что они тупые ковбои и что у них там бездушное всё, неплохо было бы поучиться.
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