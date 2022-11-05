В России представят первый отечественный банкомат

На следующей неделе представят первый российский банкомат SAGA S-200 ATM. Иностранные компании ушли, а наша разработка: а) противоударная; б) дешевле на 15%; в) позволит ЦБ выпускать и принимать новые банкноты быстрее и упростит обработку данных.
На следующей неделе представят первый российский банкомат SAGA S-200 ATM. Иностранные компании ушли, а наша разработка: а) противоударная; б) дешевле на 15%; в) позволит ЦБ выпускать и принимать новые банкноты быстрее и упростит обработку данных.
Свежие комментарии