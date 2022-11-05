Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    ОДКБ уйдёт, а вы куда уйдёте затем? Или надеетесь на помощь Макрона и ходунка Джо? Нет у вас шансов выстоять против А...Пашинян заявил, ч...
  • Александр
    А здравый смысл у них кончился давно!!!!В США заявили, чт...
  • Александр Котов
    Завидуют?Супер-откровенное...

В России представят первый отечественный банкомат

В России представят первый отечественный банкомат

На следующей неделе представят первый российский банкомат SAGA S-200 ATM. Иностранные компании ушли, а наша разработка: а) противоударная; б) дешевле на 15%; в) позволит ЦБ выпускать и принимать новые банкноты быстрее и упростит обработку данных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх