Генсек Столтенберг: НАТО даст Киеву оружие, но вот искать живую силу надо самостоятельно

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил на встрече глав МИД G7 и сообщил о том, что Украина продолжит получать вооружение, но вот расходный человеческий материал им надо искать самим.
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