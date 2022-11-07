Вестник Бабушкинского района

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— Анастасия Ракова: в столице открылась построенная по новому московскому стандарту поликлиника

— Анастасия Ракова: в столице открылась построенная по новому московскому стандарту поликлиника

Детская поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в САО начала свою работу построенная по новому московскому стандарту детская поликлиника, рассчитанная на 10 тыс.

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