— Анастасия Ракова: в столице открылась построенная по новому московскому стандарту поликлиника

Детская поликлиника рассчитана на 320 посещений в смену Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в САО начала свою работу построенная по новому московскому стандарту детская поликлиника, рассчитанная на 10 тыс.