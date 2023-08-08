Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами

Все объекты будут обустроены с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья Москва продолжает расширять социальную инфраструктуру города, в частности, сейчас идет активное строительство объектов на северо-востоке мегаполиса.
Все объекты будут обустроены с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья Москва продолжает расширять социальную инфраструктуру города, в частности, сейчас идет активное строительство объектов на северо-востоке мегаполиса.
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