Молжаниновские вести

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Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами

Собянин: на северо-востоке Москвы откроются новые спортивные комплексы с бассейнами

Все объекты будут обустроены с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья Москва продолжает расширять социальную инфраструктуру города, в частности, сейчас идет активное строительство объектов на северо-востоке мегаполиса.

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