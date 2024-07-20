Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для спасения упавших с моста в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для поиска пропавших людей в результате обрушения моста в городском округе Шанло провинции Шэньси, в результате которого погибли 11 человек и пропали 30 человек.
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