Резников о Вартаняне: «Средняя ударка, средняя борьба и костюм всегда один и тот же»

Легковес АСА Артем Резников оценил навыки своего соперника по финалу Гран‑при, Эдуарда Вартаняна. — У него высокий IQ, он находит ключи к своему сопернику, но все на среднем уровне: средняя «ударка», средняя борьба и костюм всегда один и тот же.