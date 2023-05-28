Резников о Вартаняне: «Средняя ударка, средняя борьба и костюм всегда один и тот же»

Легковес АСА Артем Резников оценил навыки своего соперника по финалу Гран‑при, Эдуарда Вартаняна. — У него высокий IQ, он находит ключи к своему сопернику, но все на среднем уровне: средняя «ударка», средняя борьба и костюм всегда один и тот же.
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