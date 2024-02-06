МИД: Россия не исключает выхода из Арктического совета

АндрейБорков

Давно пора оценивать деятельность международных организаций исключительно с точки зрения - А СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ЭТО ИНТЕРЕСАМ РОССИИ? Если ЭТО не СООТВЕТСТВУЕТ, то пусть ЭТО идет прямо, прямо и прямо, то есть подальше от России. Этот Арктический совет зачем России нужен? Что для нас он делает и может сделать? НИ ХРЕНА ОН НЕ СДЕЛАЕТ ДЛЯ РОССИИ! Он может попытаться Сев.Мор.Путь объявить "достоянием мирового сообщества". Оно нам надо? По этому наше пребывание в этой псевдо-организации надо прекращать, а все ее решения воспринимать как покушение на территориальную целостность и суверенитет РФ.