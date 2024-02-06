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МИД: Россия не исключает выхода из Арктического совета

МИД: Россия не исключает выхода из Арктического совета

ТАСС/Антон Новодережкин Россия не исключает выхода из Арктического совета в том случае, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы.

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Комментарии
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АндрейБорков
Давно пора оценивать деятельность международных организаций исключительно с точки зрения - А СООТВЕТСТВУЕТ ЛИ ЭТО ИНТЕРЕСАМ РОССИИ? Если ЭТО не СООТВЕТСТВУЕТ, то пусть ЭТО идет прямо, прямо и прямо, то есть подальше от России. Этот Арктический совет зачем России нужен? Что для нас он делает и может сделать? НИ ХРЕНА ОН НЕ СДЕЛАЕТ ДЛЯ РОССИИ! Он может попытаться Сев.Мор.Путь объявить &quot;достоянием мирового сообщества&quot;. Оно нам надо? По этому наше пребывание в этой псевдо-организации надо прекращать, а все ее решения воспринимать как покушение на территориальную целостность и суверенитет РФ.
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