«Новый этап войны за Донбасс»: в Киеве начинают говорить о катастрофе Доброполья

Российская армия зашла в Доброполье и ведёт активные бои за освобождение города. Об этом со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ сообщает телеграм-канал «Резидент».
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