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proavto21

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Какие новинки Haval приедут в Россию в 2024 году: от обновлённого Jolion до рамного H5

Какие новинки Haval приедут в Россию в 2024 году: от обновлённого Jolion до рамного H5

Планы китайских брендов на российский рынок всегда вызывают живой интерес, особенно когда речь заходит о действительно массовых моделях.

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