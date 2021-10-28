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СЛОВО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. ОБ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЯХ, ОЛИГАРХАХ И ПУТИ РОССИИ

СЛОВО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. ОБ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЯХ, ОЛИГАРХАХ И ПУТИ РОССИИ

  MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы журнала Forbes France.

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Анатолий Герасимов
Патриарх всея Русси Кирилл, человек, которого все православные и не только, понимают и уважают. За его речи, в которых заложен смысл нашего бытья.
entuziast entuziast
И не стыдно ему купаться в такой роскоши. Если паства живёт на прожиточные 14 тысяч, не аморально ли отдыхать на яхте, ездить на Майбахе, торговать сигаретами и пивом?
Вячеслав Пронин
"...процессы духовного возрождения нашего народа, назревшие в 1990-х, и заложили основу положительных явлений в экономике и социальной жизни в 2000-е годы. "/////// Слишком дорогая цена "положительных явлений"... Да,храмов стало больше,но стали ли мы духовно сильнее,как тогда,когда возрождались из пепла после нашествия врага!
Валера Юшков
Истинные ценности все на нём.
Игорь ВОСТОКОВ
Валера Юшков
Слева царь какой то или фараон.
виктор масляев
не пойму патриарха: - о каких положительных явлениях в обществе в 2000 г. он говорил, но которые многие россияне не видели, или о том, что власть сегодня семью считает основным базисом общества ?
Владимир Петров
Единственные ценности для для бывшего торговца наркотиками патриарха Гундяева - ДЕНЬГИ. которые он вытягивает из недоумков прихожан, по глупости своей верящими, что эти деньги жертвуются Богу! Эти недоумки не понимают, что Бог не является материальным объектом! Ему не нужны: ни еда, ни одежда, ни крыша над головой! Ему вообще ничего не нужно!
Нина Синельникова
Слова Кирилла выхвали у меня неопределенные сомнения...
Александр Агапов
Трепло
Леонид
Красиво стелет...

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