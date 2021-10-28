СЛОВО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. ОБ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЯХ, ОЛИГАРХАХ И ПУТИ РОССИИ

Наша позицияПолитикаСЛОВО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА. ОБ ИСТИННЫХ ЦЕННОСТЯХ, ОЛИГАРХАХ И ПУТИ РОССИИ MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопросы журнала Forbes France.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ГерасимовПатриарх всея Русси Кирилл, человек, которого все православные и не только, понимают и уважают. За его речи, в которых заложен смысл нашего бытья.EEentuziast entuziastИ не стыдно ему купаться в такой роскоши. Если паства живёт на прожиточные 14 тысяч, не аморально ли отдыхать на яхте, ездить на Майбахе, торговать сигаретами и пивом?ВПВячеслав Пронин"...процессы духовного возрождения нашего народа, назревшие в 1990-х, и заложили основу положительных явлений в экономике и социальной жизни в 2000-е годы. "/////// Слишком дорогая цена "положительных явлений"... Да,храмов стало больше,но стали ли мы духовно сильнее,как тогда,когда возрождались из пепла после нашествия врага!Валера ЮшковИстинные ценности все на нём.Игорь ВОСТОКОВВалера ЮшковСлева царь какой то или фараон.виктор масляевне пойму патриарха: - о каких положительных явлениях в обществе в 2000 г. он говорил, но которые многие россияне не видели, или о том, что власть сегодня семью считает основным базисом общества ?Владимир ПетровЕдинственные ценности для для бывшего торговца наркотиками патриарха Гундяева - ДЕНЬГИ. которые он вытягивает из недоумков прихожан, по глупости своей верящими, что эти деньги жертвуются Богу! Эти недоумки не понимают, что Бог не является материальным объектом! Ему не нужны: ни еда, ни одежда, ни крыша над головой! Ему вообще ничего не нужно!НСНина СинельниковаСлова Кирилла выхвали у меня неопределенные сомнения...Александр АгаповТреплоЛеонидКрасиво стелет...Комментировать
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