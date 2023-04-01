Кубанские ученые разработали новую систему прогнозирования землетрясений

Новая система прогнозирования землетрясений опирается на стартовые подземные толчки. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, глава НИЦ прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф Кубанского госуниверситета Владимир Бабешко.