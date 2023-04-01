Инфореактор

1 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Шалимов
    Правильно, мужиков-то надо поощрять: за ударную греблю - премиальную е@лю!Ученые доказали, ...
  • tolip
    Чтоб ты подох клоун..В Сети опубликова...
  • Афонин Андрей
    И вообще: а кто она такая? Какую страну представляет? Каким образом она стала во главе Евросоюза?   И не проще ли том...Глава ЕК рассчиты...

Кубанские ученые разработали новую систему прогнозирования землетрясений

Кубанские ученые разработали новую систему прогнозирования землетрясений

Новая система прогнозирования землетрясений опирается на стартовые подземные толчки. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, глава НИЦ прогнозирования и предупреждения геоэкологических и техногенных катастроф Кубанского госуниверситета Владимир Бабешко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх