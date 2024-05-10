Наборы для пикника и коктейль на луке-порее: что попробовать и заказать

ВЕРАНДЫ Food Embassy Пр-т Мира, 26, стр. 2 В ресторане Юлии Высоцкой Food Embassy запустили сразу две крытых веранды, что крайне удачно в условиях переменчивой московской погоды (есть и пледы, и газовые горелки).
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