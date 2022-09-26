Предчувствие гражданской войны (на Западе)

Предчувствие гражданской войны (на Западе)

Многие здесь на ресурсе считают, что раздербан Европы - это выигрыш для США. Это не так.  Для того, что бы разобраться с тем, почему это не так, нужно откатить назад, до плана Маршалла.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх