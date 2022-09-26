Предчувствие гражданской войны (на Западе)

Многие здесь на ресурсе считают, что раздербан Европы - это выигрыш для США. Это не так. Для того, что бы разобраться с тем, почему это не так, нужно откатить назад, до плана Маршалла.
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