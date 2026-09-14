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В Барнауле ликвидируют аварийную двухэтажку на улице Юрина

В Барнауле ликвидируют аварийную двухэтажку на улице Юрина

Дом № 135, признанный непригодным для проживания в 2024 году, расселят и снесут В Барнауле планируют расселить и снести двухэтажный жилой дом 1958 года постройки, расположенный по адресу: ул.

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