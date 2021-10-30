Известный казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин скончался от коронавируса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В возрасте 39 лет ушел из жизни казахстанский спортивный журналист, автор Youtube-канала Sports True Евгений Гайдамакин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации футбола.
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