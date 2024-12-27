Россиянин с разорванной селезенкой дошел до врача

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчина с разорванной селезенкой дошел до врача, передает «Фонтанка». По сведениям издания, в экстренном порядке медики также диагностировали у россиянина переломы пяти ребер и предложили госпитализацию.
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