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Аргументы и Факты

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Сборная РФ U-15 сыграет с флагом на турнире ФИФА впервые с 2022 года

Сборная РФ U-15 сыграет с флагом на турнире ФИФА впервые с 2022 года

Юношеская сборная России U-15 примет участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА среди игроков до 15 лет с национальными флагом и гимном, сообщил в мессенджере МАХ Российский футбольный союз (РФС).

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