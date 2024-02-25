Политолог Мингалев: Трамп победил в Южной Каролине, которая была демократической

Политолог Вадим Мингалев выразил мнение, что для экс-президента США Дональда Трампа победа на праймериз (первичных выборах) в штате Южная Каролина является важной, поскольку этот штат всегда был демократическим.
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